'Lanet olsun oylarınıza' diyen AK Partili Mehmet Özhaseki: Aşırıya gitmiş olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP ile ilgili konuşurken "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Evet, 'lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak kullandığı "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" ifadesiyle ilgili Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

"Evet, aşırıya gitmiş olabilir"

Özhaseki, şunları söyledi: Evet ‘lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir. HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye ‘terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir.

"Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil"

‘Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez. Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil.