Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile masaya oturuyor. Sarı-kırmızılılar yıldız kaleciyle 3 yıllık kontrat imzalayacak.

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Galatasaray, kaptan Fernando Muslera ile yeniden masaya oturuyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 10. yılına giren 34 yaşındaki eldivenle yeni sözleşme imzalanacak.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray iç transferdeki ilk hamlesini Muslera ile gerçekleştirecek. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Öte yandan yeni sözleşmeyle birlikte Fernando Muslera'nın yıllık ücretinde de indirime gidilecek. Yıllık 3.5 milyon euro kazanan futbolcunun yeni sözleşmesindeki ücretinin 2.5 milyon euro olması bekleniyor.

2011 yazında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazandı.

Fernando Muslera istatistikleriyle büyülüyor

Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Muslera Ocak ayında takıma döndü.

Galatasaray, Muslera'nın forma giydiği 7 maçın tamamını kazanırken deneyimli kaleci kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Kalesine gelen 30 şutun 27'sinde gole izin vermeyen Muslera yüzde 90'lık kurtarış oranıyla oynuyor.