Mersin'de banyoda öyle görünce dayanamadı! Annesi ağlayarak istedi kilo verdi

Ablasında da aynı sorun: Kilo verme hikayesiyle ilgili konuşan Ceylan Temiz (29), lojistik firmasından çalıştığını söyledi. Çocukluğundan beri kilo problemi yaşadığını belirten Temiz, “Daha sonra epilepsi rahatsızlığım ortaya çıktı. Onun tedavi ilacını kullandığım için daha çok kilo alma problemim arttı. Yani zayıflayana kadar hep kilo problemim vardı. Ablamın da benim gibi kilo sorunu vardı. " dedi.