Mersin'de banyoda öyle görünce dayanamadı! Annesi ağlayarak istedi kilo verdi
MERSİN'de Ceylan Temiz 5 ayda 38 kilo vererek yeni bir görünüme kavuştu. 29 yaşındaki genç kadının zayıflama hikayesi, annesinin ağlamasıyla başladı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle oturan ve lojistik firmasından çalışan Ceylan Temiz, çocukluğundan beri kabusu olan kilolarından annesinin sözü ve azmi ile kurtulmayı başardı. 11 yaşında ortaya çıkan epilepsi hastalığıyla mücadelesi sırasında da kullandığı ilaçlardan dolayı aşırı kilolu duruma gelen Temiz, bu süreçte birçok kez nöbet geçirerek, baygınlık geçirdi.
O gün karar verdi: Son olarak banyo yaparken nöbet geçiren ve bayılan, annesinin kaldıramadığı Temiz, o gün kilo vermeye karar verdi. Annesinin ağlayarak "lütfen zayıfla, senden başka bir şey istemiyorum" sözünden etkilenerek düzenli beslenmeye ve spor yapmaya başlayan genç kadın, 5 ayda 38 kilo vererek, 100 kilodan 62 kiloya düştü.
Ablasında da aynı sorun: Kilo verme hikayesiyle ilgili konuşan Ceylan Temiz (29), lojistik firmasından çalıştığını söyledi. Çocukluğundan beri kilo problemi yaşadığını belirten Temiz, “Daha sonra epilepsi rahatsızlığım ortaya çıktı. Onun tedavi ilacını kullandığım için daha çok kilo alma problemim arttı. Yani zayıflayana kadar hep kilo problemim vardı. Ablamın da benim gibi kilo sorunu vardı. " dedi.
"Beni de bu yola teşvik etti"
Temiz, "Üniversiteye ilk başladığımda, ablam kilo vermek için bir yola girdi. Düzenli ve dengeli beslenerek, ayrıca spor yaparak kilo vermeye başladı. Ablam kilolarından kurtulunca, beni de bu yola teşvik etti. Ben de düzenli beslenerek, spor yaparak 5 ayda 38 kilo verdim." diye konuştu.