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Yasadışı yollarla ülkeye sokuldu! Şırnak'ta otomobilde bulundu koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı

ŞIRNAK'ta bir otomobilde yapılan aramada yasadışı yollarla ülkeye sokulan 4 örümcek maymununa el konuldu.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısında S.T. yönetimindeki bir otomobilde yapılan aramada, 4 örümcek maymunu bulundu. Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlara el konuldu. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen maymunlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına alındı. Aracın sahibi S.T.'ye ise idari para cezası uygulandı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların Türkiye'de doğal yaşam alanı bulunmadığını, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi. Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısında bir araç içinde bulunan ve el konulan 4 örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Ünitemizde bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz. Ardından Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz" dedi.

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