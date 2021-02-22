BIST 1.564
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 403,69
HABER /  EKONOMİ

Elon Musk araba satışından 1 yılda kazandığını Bitcoin ile 3 ayda kazandı

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımınının meyvelerini toplamaya başladı. Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1 aylık Bitcoin karı, 1 yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1.5  milyar dolar değerinde Bitcoin  almıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti. Başka bir deyişle Tesla kripto para yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kardan fazlasını elde etti. 

Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada, “Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz” ifadeleri kullanılmış, açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı. 

Bitcoin ocak sonunda 34 bin dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin’in  güncel değeri 55 bin doların üzerinde.

Elon Musk etkisi

Twitter'da 45 milyondan fazla takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili tweet’ler atarken, attığı tweet’ler şirket hisselerini ve kripto paraları arttırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cedi Osman’lı Cleveland evinde Oklahoma’ya mağlup
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ayşe Mine kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Karadeniz için 15 gün sokağa çıkma yasağı! Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için 'başka çare yok'
Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı! Soruşturma başlatıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Murat Gündüz: Önlemler gevşetilmemeli, tablo tersine dönebilir
Mehmet Acet yazdı: Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Destici ne teklif etti ne konuşuldu
Galatasaray'da sevindiren Muslera gelişmesi
Özlem Zengin eşi kimdir Özlem Zengin çocukları kaç tane?
Adana'da ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı: Meğer işkence edip...
Yorumlar