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Kocaeli'de 2 çocuk babası adam feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Fatih Işık yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Işık’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Fatih Işık itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Fatih Işık’ın cenazesi bugün Körfez’de toprağa verilecek.

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