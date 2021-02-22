FETÖ firarisi Tarık Toros Cüneyt Özdemir'i hedef gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce İngiltere'ye kaçan FETÖ firarisi gazeteci Tarık Toros, sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'i hedef aldı.

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FETÖ firarisi gazeteci Tarık Toros, TSK içindeki FETÖ'cüleri deşifre eden FETÖ metre'nin mucidi emekli amiral Cihat Yaycı ile söyleşi yapan televizyoncu Cüneyt Özdemir'i tehdit etti.

"İleride yüzlerine çarpılmak üzere..!"

Özdemir'in Yaycı ile yaptığı söyleşinin anonsunu sosyal medya hesabından paylaşan Toros, "Kimileri de böyle.. Geride ibretlik videolar ve anonslar bırakıyor: -Söyleşilen de -Söyleşiyi yapan da -Söyleşi konusu da ..tarihe kayıt olarak düşülüyor. İleride yüzlerine çarpılmak üzere..!" diye yazdı.

Yaycı'dan FETÖ'ye büyük darbe

Cihat Yaycı'nın geliştirdiği FETÖ metre, TSK içindeki FETÖ yapılanmasına karşı büyük rol oynadı. "FETÖ metre" uygulaması ile kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren "mahrem imamlar" deşifre edildi. Çok sayıda FETÖ üyesi TSK'dan ihraç edildi.

Darbe girişiminden önce kaçmıştı

Toros, FETÖ ile iltisaklı kimi gazeteciler de 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında almıştı. Toros halen İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.