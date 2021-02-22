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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa müjde! Yalnız bırakmayacağız

Hazine ve Bakanı Lütfi Elvan, son dakika esnafa vatandaşa yönelik önemli mesajlar verdi. Elvan, 'Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz" dedi.

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TESK heyetini kabul eden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafı umutlandıran açıklamalar geldi.

Elvan, “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar.” dedi.

"Atacağımız adımları istişare içinde belirleyeceğiz"
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti de ağırlayan Bakan Elvan, “Ekonomik reform gündemi ile işgücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

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