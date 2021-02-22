Eski Bakan Faruk Çelik'e "dağ evi" şoku! İmar affından yararlanmıştı iptal edildi

Eski Bakanlardan Faruk Çelik, Bursa'daki dağ evi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız yapılar için getirilen imar affından faydalandı. Ancak dağ evi, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilmişti ve buna rağmen yapı kayıt belgesi verildi. Belge iptal oldu, yapı kaçak konumuna düştü.

Abone ol

2018 yılında çıkarılan paket kapsamında imar affı olarak bilinen "İmar Barışı" uygulaması hayata geçirildi. Bu paket, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların, belirlenen ücretler karşılığında imar ve iskan sorunlarının çözülmesini hedefliyordu. İmar affı için başvurular, 15 Haziran 2019'a kadar alındı, son ödeme süresi ise 31 Aralık 2019'da sona erdi.

Dağ evi, belirlenen tarihten sonra inşa edildi

Independent Türkçe'nin haberine göre, imar affından faydalananlardan biri de eski Tarım Bakanı Faruk Çelik oldu. Çelik, Uludağ eteklerinde yer alan Kestel ilçesine bağlı Alaçam köyündeki dağ evi için imar affına başvurdu.

Oğlu Enes Çelik'in üzerine kayıtlı olan dağ evi için yapılan başvuru 30 Ekim 2018'de sonuçlandı ve yapı kayıt belgesi verildi. Ancak eski Bakan Faruk Çelik'in imar affına başvurduğu dağ evinin, başvuru koşullarını taşımadığı ortaya çıktı.

Çünkü Çelik'in oğlu Enes Çelik'in başvuru yaptığı dağ evi, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilmişti. İmar affı ise 31 Aralık 2017'ye kadar inşa edilen ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıları kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Yapı kayıt belgesi iptal edildi

Çelik'in dağ evinin imar affından usulüne aykırı yararlandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet başvurusu yapıldı. Başvuruyla ilgili 15 Şubat'ta Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Valilik adına yazılan cevapta, Çelik'e ait dağ evinin 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespit edildiği ve yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtildi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ersan Aytaç'ın valilik adına CİMER'e gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

CİMER başvurusunda, Bursa ili, Kestel ilçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada 101 nolu parsel üzerindeki yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmasına rağmen İmar Barışı'na başvuru yapıldığı ve Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali talep edilmektedir.

Söz konusu şikayet üzerine valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başlatılan incelemeler neticesinde, şikayete konu Kestel ilçesi, Alaçam mahallesi, 122 ada 101 nolu parseldeki yapıya ilişkin düzenlenen 30 Ekim 2018 tarihli, 3004442 başvuru numaralı ve UBD17R6S belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi'ne konu yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığına ilişkin hususlar tespit edilmiş olup, alınan belge müdürlük makamının 11 Şubat 2021 tarih ve 275633 sayılı oluru ile iptal edilmiştir.



Çelik'in dağ evi kaçak konumuna düştü

İptal kararının ardından Çelik'e ait dağ evi tekrar kaçak yapı konumuna düştü. İmar affından usulüne aykırı şekilde yararlanan Çelik, dağ evinde siyasileri de misafir ediyordu.

Çelik: Demeç vermeyeceğim

Independent Türkçe'nin ulaştığı eski Bakan Faruk Çelik, konuyla ilgili demeç vermeyeceğini söyledi.