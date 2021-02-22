Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

İSTANBUL Pendik'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dambıl" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.