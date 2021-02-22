Altında yükseliş başladı teknik uzman altın onsta yeni seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın ons fiyatı 1793 dolara çıktı. Altındaki yukarı yönlü gidişi değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "1830 bölgesine kadar yani kanalın üstüne kadar devamını beklerim. Daha yukarı çıkması için enflasyon beklentilerinde artış veya teşvik paketi gelişmeleri gerekir" dedi.

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altında aylardır yaşanan düşüşten sonra ilk çıkış ivmesi bugün gerçekleşti. Gram altın 404 lira bandına yükseldi. Altındaki yükseliş algısı gümüşte de hissedildi. Gram gümüş 6 lira 19 kuruş seviyesine çıktı. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşle ilgili analizini sosyal medya hesabından paylaştı.

Altın için hedef kaç lira

Altında yaşanan çıkış ons fiyatlarına da yansıdı. Altının ons fiyatı 1793 dolar seviyesine çıktı. Altında yaşanan bu hareketlilik yatırımcıyı memnun ederken uzmanlardan uyarılar geldi. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu Twitter hesabından altınla ilgili uyarılarda bulundu.

"Şu an gördüğümüz teknik bir yükseliş"

Şatıroğlu, "Altın fiyatlarında yükselişin başlaması için teknik şartlar oluşmuştu. ABD 10 Yıllık faizleri artarken 2 yıllıklar yerinde sayıyor. Bunu enflasyon beklentisi artıyor olarak okumak lazım. Genel bir faiz artışı yok. Enflasyon beklentisi henüz fiyatlanmıyor. Hatta enflasyon korumalı tahvil fiyatlarında da bu etkiyi henüz görmüyoruz.

Enflasyonun etkisini gördüğümüzde teknik şartların yanında temel olarak altın fiyatlarını destekleyecek şartlar oluşmuş olacak. Şu anda gördüğümüz teknik bir yükseliş. Düşüş kanalı içinde henüz bir tepki gibi yorumlamak lazım.

1830 bölgesine kadar yani kanalın üstüne kadar devamını beklerim. Daha yukarı çıkması için enflasyon beklentilerinde artış veya teşvik paketi gelişmeleri gerekir.Benzer şekilde gram altında da 412 bölgesine bir hareket beklerim. Ancak ötesi için ons altındaki hareketi devam ettirecek gelişmeler olmalı." İfadelerini kullandı.

"Gümüşün yükselişi hızlı olur"

Gümüş fiyatları da altınla birlikte yükseliş trendine girdi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 19 kuruşa ulaştı. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş 27,44 etrafında yatay hareketini sürdürüyor. Altında yükselişler kalıcı olmadan gümüş çıkışını yapamayacak gibi görünüyor. Altında yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk hedef 29 sonra 33,2. Yükseliş hızlı olur o yüzden önceden pozisyon almayanlar geç kalır." İddiasında bulundu.