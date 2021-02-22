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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'un yolu İspanya'ya çıktı!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'un ayrılık bilmecesi henüz çözülmezken oyuncunun Real Betis yolunda olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı adeta yılan hikayesine dönmüştü. 24 yaşındaki futbolcu hakkında İspanyol basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

AS gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde La Liga ekiplerinden Real Betis'in oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşmelere başladığını ve 24 yaşındaki merkez orta sahaya yıllık 1,5 milyon eurodan iki senelik sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Udinese ve Lazio da takipte
Haberde bu sezon 23 maçta forma giyip üç asist kaydeden milli yıldızın Siyah-Beyazlılar'dan ayrılma talebini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Dorukhan ile İtalyan ekipleri Udinese ve Lazio da ilgileniyor.

Öte yandan, Beşiktaşlı Josef de Souza, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta giydiği formayı ve kramponları imzalayarak açık artırma sitesinde satışa sundu. Gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na devredilecek.

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