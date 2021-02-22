Murat Yetkin'den olay kulis! Erdoğan AK Parti'nin başına başka bir ismi getirecek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek adam eleştirilerine karşı, kendisiyle otorite savaşına girmeye çalışmayacak bir ismi AK Parti'nin başına getireceğinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu yazdı.

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Yazısında, "Eğer buna karar verirse, Binali Yıldırım’dan Numan Kurtulmuş’a, Süleyman Soylu’ya dek isimler dolaşıyor etrafta." ifadelerine yer veren Murat Yetkin, "Berat Albayrak müdafaa hattının şimdi kurulmasında Kongre sürecinin de etkisi var." görüşünü dile getirdi.

"Parti-devlet, tek adam eleştirilerine karşı..."

Murat Yetkin'in yazısında ilgili bölüm şöyle: Her AK Partilinin Mart sonunda yapılması beklenen AK Parti Kongresi öncesinde kendisini Erdoğan’a hatırlatma yöntemi farklı. Erdoğan’ın AK Parti yönetim kademelerini yeniden yapılandırma çabası var. Erdoğan’ın bir yandan da içeride ve dışarıda parti-devlet, tek adam eleştirilerine karşı AK Parti’nin başına, kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim getirme ihtimali de konuşuluyor Ankara’da.

Eğer buna karar verirse, Binali Yıldırım’dan Numan Kurtulmuş’a, Süleyman Soylu’ya dek isimler dolaşıyor etrafta.

Berat Albayrak müdafaa hattının şimdi kurulmasında Kongre sürecinin de etkisi var.

"DamatNerede" etiketi

Yetkin, CHP’lilerin #DamatNerede etiketine karşı sosyal medyada #BeratAlbayrakYanındayız etiketinin açılmasına ilişkin olarak ise şu yorumu yaptı: "CHP’nin açtığı “Damat nerede? 128 milyara ne oldu?" kampanyası AK Parti’yi Berat Albayrak’ı dört koldan savunmak zorunda bıraktı. Belli AK Parti, Albayrak için müdafaa hattı kurmazsa sıranın 'Ekonominin sorumlusu benim' diyen Erdoğan’a geleceği endişesinde.