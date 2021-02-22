İslam Memiş'ten bomba altın ve dolar tahmini! Altında manipülasyona dikkat dolar 7.50 olabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir manipülasyon olacağını söyledi. Yatırımcıları uyaran Memiş, dolar için de tekrar 7.40-7.50 seviyesinin sürpriz olmayacağını ifade etti. İşte İslam Memiş'in altın ve dolarla ilgili tahminleri...

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz piyasasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının yükseliş trendine geçmesi için nelerin olması gerektiğini anlatan İslam Memiş, altın için şu anda 1797 dolar seviyesinde bulunan altının onsunun 2075 dolar seviyesine çıkabileceği kanaatinde olduğunu söyledi. Memiş, dolar için de 7.40-7.50 seviyesinin sürpriz olmayacağını ifade etti. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...

Altının ONS fiyatı düşer mi?

Altın fiyatlarının düşüş trendinin devam ettirebilmesi için ons altında teknik olarak destek seviyelerinin aşağı yönde kırılması için şunlar gerekir;

- Dünyadaki merkez bankalarının faiz artırımlarını bir an önce balatması gerekir

- Merkez bankalarının para basmayı bırakması gerekiyor

- Merkez Bankalarının düşük faiz politikalarından vazgeçmesi gerekiyor, piyasada bol likiditenin azalması gerekiyor.

- Vaka sayılarının tamamen ortadan kalkması sıfırlanması gerekiyor, aşılamanın tüm dünyayı kapsaması gerekiyor ama dünya genelinde…

- Kısıtlamaların tamamen kalkması, turizm sektörünün canlanması gerekiyor…

Kişisel kanaatim 2075 dolara kadar çıkacak

- Bunlar olursa altının ons fiyatının 1760 dolar seviyesinin aşağı doğru kırılmasını sağlar…

- Bunun tam dersi yaşanmaya devam ettiği sürece dolar tekrar 1860 dolar seviyesinin üstüne çıkar…

-Düşüşün sürmesi için altının onsunun 1760’ın altına inmesi gerekiyor.

- Düşüşler artık bitti, artış olacaksa 1860 seviyesi yukarı doğru kırılır ve yaz aylarında 1920 belki yaz aylarında 2000 dolar seviyesine kadar atılımlarını devam ettirebilir…

- Benim kişisel kanaatim altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesinin üzerine fiyatlanması, belki 2075 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılarak bu yükseliş trendini devam ettirip yatırımcısının yüzünü güldürebilir.

Gram altında beklenti ne?

- 400 lira seviyesinde kalabilmesi için 397 lira seviyesinin aşağısı, yükselişlerin devam edebilmesi için de 420 lira seviyesini yukarı doğru kırması gerekiyor. 397 seviyesi kırılırsa düşüş 392 liralara kadar düşeceğini söyleyebilirim.

- Gram altının yükseliş trendine geçmesi için de 420 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor.

- Dolar 7 lira seviyesinin altında kaldıkça, altının gram fiyatının 400 lira seviyelerinde kalacağını söyleyebiliriz.

- Ama doların 7 lira seviyesini geçmesi durumunda gram altın yatırımcısına güzel fırsatlar sunabilir…

Altında yeni bir manipülasyon olabilir

- Altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir manipülasyon olabilir. Altınla ilgili manipülasyonlar, 2075 dolar seviyesinden 1700 dolar seviyesine gerileyen bir ons altın var karşımızda. Bunu dip seviyesi olarak görüp tekrar 200 dolar seviyesine çıkarmak için sosyal medyadan güçlü bir algı operasyonu yapacaklar. Altını 2100 dolar seviyesine doğru çıkarabilirler. Altın yatırımcısı çok dikkatli olmalı…