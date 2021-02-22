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Konya'da öğretmenin şüpheli ölümü! 6 yıldır aynı otelde kalıyordu

KONYA'da 37 yaşındaki kimya öğretmeni 6 yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Konya'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

İlçedeki lisede 2014 yılından bu yana öğretmenlik yapan Mahmut Tunçez'den (37) haber alamayan yakınları, kaldığı otele gitti.

Tunçez'in kapıyı açmaması üzerine otel görevlileri, yedek anahtarla odanın kapısını açtı. İçeri giren yakınları, 6 yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Tunçez'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tunçez'in cenazesi, incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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