AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, adayın Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu.

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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Görevi devredeceğini açıklamıştı

2018 yılında AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevine seçilen Bayram Şenocak, 24 Şubat tarihinde yapılacak yeni kongrede görevi başka bir isme devredeceğini açıklamıştı. Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullanmıştı.

Bayram Şenocak'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Bizim kongrelerimiz her zaman bir bayram havası, bir bayrak yarışıdır. 9 Şubat 2018 tarihinde Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığım, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimiz; 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Liderimizin ve davamızın yanındayız."

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.