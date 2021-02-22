Altuğ Gültan kimdir Melike İpek Yalova'nın eşi yaşı kaç ne iş yapıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan karakterine hayat veren oyuncu Melike İpek Yalova ile eşi Altuğ Gültan arasında evlilik krizi çıktı. Melike İpek Yalova boşanmak istiyor 2 yıllık eşi ise boşanmak istemiyor. Peki kimdir Melike İpek Yalova, kaç yaşında eşi Altuğ Gültan kaç yaşında mesleği nedir?

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Çemberimde Gül Oya dizisi ile tanınan ve Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melike İpek Yalova eşinden boşanmak istiyor iddiası magazin basınında bomba etkisi yarattı. 7 yıldır sevgili olduğu yapımcı Altuğ Gültan ile 2 yıldır evli olan Melike İpek Yalova'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Melike İpek Yalova kaç yaşında, eşi Altuğ Gültan kimdir?

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan Melike İpek Yalova, 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile Eylül 2019’da İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti. Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle uzun bir süredir Adana’da bunulan Melike İpek Yalova’nın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Eşi boşanmak istemiyor: Melike İpek Yalova’nın, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan’a ilettiği öğrenildi. Karar üzerine şoke olan Gültan’ın ise ayrılmak istemediği gelen iddialar arasında.

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Melike İpek Yalova’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)