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Bursa'da komşular yakaladı! Girdiği villada uyuya kaldı 'beni buraya bıraktılar' dedi

BURSA'da, sahibinin Almanya'da olduğu villaya kontrol için giren komşular, uyuya kalan hırsızla karşılaştı. Hırsızlık şüphelisi, komşular tarafından iple bağlanıp etkisiz hale getirilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi.

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İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.

Komşular, şüpheliyi çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. 

"Beni buraya bıraktılar"
"Beni üç- dört kişi buraya bırakıp, gelip alacağız dediler" diye kendisini savunan şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı.

Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

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