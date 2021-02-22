Adana'da hayatları kabusa döndü isyan ettiler: 10 gün karanlıkta oturdum

ADANA'da navigasyonun yönlendirmesiyle dar sokaklara giren TIR'lar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Evlere ve elektrik direklerine çarpan TIR'lara vatandaşlar isyan etti.

Abone ol

Türkiye’nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana’ya yük getiren TIR şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 Karayolu’na bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nin dar sokaklarında buluyor.



6614 Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, TIR şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. TIR’lar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının ‘çıkmaz sokak’ olarak işaretlenmesini istiyor.







"Canımız tehlikede"

Evinde yalnız yaşayan Seher Sezgeç (80), sokaktaki elektrik direğinin zarar görmesi sonucu 10 gün boyunca elektriksiz kaldığını belirterek, "Bu yol çok dar. TIR’ların içerisinde bir alet var, burayı gösteriyormuş. Araçlar evimize çarpıyor. Canımız tehlikede. Ben 80 yaşında bir kadınım. Ben ölsem hesabını kim verecek? Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi, 10 gün karanlıkta oturdum. Bu yoldan TIR’ların geçmesinden şikayetçiyiz. Geçmemelerini istiyoruz” diye konuştu.







"Camiye bile gidemiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç (58) ise bu sorunun acilen çözüme kavuşturulup sokaklarının, navigasyon sisteminde çıkmaz sokak olarak gösterilmesini istediklerini ifade ederek, "Adana’ya gelen TIR’lar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor. Zaman zaman TIR’lar bu sokakta arka arkaya sıralanıyor. Geri dönemiyorlar, ileri gidemiyorlar. Evlerin duvarlarına, elektrik direklerine çarpıyorlar. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. TIR’ların biri yansa, bu evlerin hepsi tehlikede” diye konuştu. Kazım Çam (79) ise TIR’ların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?” dedi.



