Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı siparişlere yetişemiyor
37 yaşındaki Kasım Mesutoğlu 9 ay önce öğretmenliği bırakıp başladığı işte paraya para demiyor.
ADANA İmamoğlu ilçesinde özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni Kasım Mesutoğlu öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı. Etlik tavşan üretim çiftliğine 9 ay önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan alarak başlayan Kasım Mesutoğlu (37) tavşanların 5 kilogram ağırlığında olduğunu, dişi tavşanların tavşan üretiminde, erkek tavşanların kesimde kullanıldığını kaydetti.
Birçok ırkta etlik tavşan üretimi yaptıklarını belirten Mesutoğlu, "Farklı ırklarda kalecik siyahı, Alman kelebeği ve Yeni Zelanda ırklarında tavşanlarımız var. 10 tavşan ile başladım. Bin anaç tavşanımız var. Yavrularla birlikte birkaç bin tavşanımız var" dedi.
Tavşan etini diyetisyenlerin protein ihtiyacını karşılamak için önerdiğini belirten Mesutoğlu, "Kuveyt, Bahreyn, Dubai başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde talep var. Yurt içerisinde sahil illerimizde ve İstanbul’da lüks restoran mutfaklarından talep var. Şu an taleplere yetişemiyoruz. " diye konuştu.
Tavşan fiyatına değinen Mesutoğlu "Bin anaç tavşan var ama talepleri karşılayacak durumda değiliz. Tavşanın derisi, kulakları, gübresi, bağırsakları farklı sektörlerde değerlendiriliyor. Bir tavşan 350 TL civarında satılıyor. Sadece erkek tavşanlardan yemeklik oluyor" ifadelerini kullandı.