Erdoğan'dan CHP'ye çok sert 'Gara operasyonu' ve '#DamatNerede' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara operasyonuyla ilgili "CHP'nin başındaki zat adam zannettim. Bakanlarım gitsin, anlatsın istedim." derken "#DamatNerede" etiketine ilişkin ise sert ifadeler kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Kongresi ile Hakkari ve Nevşehir İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

CHP'nin sosyal medyada başlattığı #DamatNerede etiketiyle ilgili "Şahsım ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyorlar" eleştirisini yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıyor. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan bu zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

'Gara' tepkisi

Bu iş artık siyaset boyutunu aşıp temel hak ve aileye saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu. CHP'nin başındaki zat adam zannettim. Bakanlarım gitsin, anlatsın istedim.

'Berat Albayrak' yorumu: Kuduruyorlar, çıldırıyorlar

Berat Bey'in 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti. Herhangi bir siyasetçi olarak görev yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi. Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık.

CHP ve şürekası eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor.

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan sondaj gemilerimizin alınmasından madenciliğe kadar ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar.

Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz.

"Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı diyorlar"

Bunlar IMF'cidir, biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz? 'Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş.

Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne...

Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yaparsınız? Bu gecekonduları niye ele alıp düzenlemiyorsunuz? Yapmazlar, yapamazlar. İzmir'e suyu DSİ ile biz getirdik. Her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz 'Suyu buraya getireceğiz' dedik ve getirdik.

Kayyum çıkışı

Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz.