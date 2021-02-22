Serhat Akın: Erol Bulut gönderilmeli yerine Daum gelmeli

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye yenilmesini ağır sözlerle eleştiren Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine getirilmesi gereken ismi açıkladı.

Abone ol

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın'dan Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'a eleştiri geldi. Bulut'un Göztepe maçında yaptığı oyuncu değişikliklerini anlamsız bulduğunu belirten Akın, takım içinde ciddi sorunların olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasını ağır sözlerle eleştiren Akın, Erol Bulut'un yerine getirilmesi gereken ismi de açıkladı.

İşte Serhat Akın'ın açıklamaları...

'Galatasaray maçından sonra 'belki yarın geç olabilir' dedim! 'Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var.'