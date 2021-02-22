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Adana'daki FETÖ davası! Yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası

 ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 8 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Ö, A.K, H.F.L, M.K, M.A, N.Y, S.Y. ve N.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Suçlamaları kabul etmediler

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.Y, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık S.Y'yi 4 yıl 2 ay, sanık M.K'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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