Yağışlar kuraklık rüzgarını tersine çevirdi! Meteoroloji'nin rengi değişti

TÜRKİYE'de kurak geçen ayların ardından gelen yağışlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasına da yansıdı. Kasım-Aralık ve Ocak aylarını kapsayan analize göre olağanüstü kurak (siyah renkli) yerlerin büyük oranda azaldığı görüldü. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ülke genelinde 6 aylık periyotta ortalama ve ortalamaların üzerinde yağış beklediklerini söyledi.

Abone ol

Ocak ayının ortalarından itibaren başlayarak Şubat ayına kadar devam eden yağmurlar barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. Yağmur sularına ek olarak, geçtiğimiz günlerde etkili olan yaklaşık 5-6 günlük kar yağışı da Türkiye'deki su kaynaklarına can suyu oldu. Özellikle İstanbul'daki korkutan baraj doluluk oranları yağışların etkisiyle ikiye katladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100’den fazla arttı.

Normalin iki katından fazla yağış aldı Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, Kırklareli, Osmaniye ve Tekirdağ normallerinin iki katından fazla yağış aldı. Öte yandan; Ocak ayı il yağışlarında Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Samsun ve Trabzon normallerinin altında yağış aldı.

Son kırk yılın en yüksek yağışı

Bölge bölge değerlendirildiğinde de; Marmara Bölgesi'nin aldığı yağışlarda, normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti. Bölge son 40 yılın en yüksek 2. Ocak ayı yağışını aldı.

Ege Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 64, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 artış yaşandı.

İç Anadolu'da, yağışlarda normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gerçekleşti.

Karadeniz'de yağışlarda normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 3 artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 artış görüldü.

Güneydoğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 artış gerçekleşti.

Alınan yağışlarla birlikte Ocak ayı alansal yağış haritasında İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Hatay'ın aşırı yağış aldığı görülüyor.

NTV'nin özel haberine göre Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ülke genelinde 6 aylık periyotta ortalama ve ortalamaların üzerinde yağış beklediklerini, sadece Mart ayında Ege'deki yağışların ortalamaların altında kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Tek, ocak ayının ortalarından bu yana alınan yağışlarla kuraklığın izlerinin kapanmaya başladığını da sözlerine ekledi.

El nino gitti La lina geldi

Pasifik'teki sıcaklık değişimleri olan El nino ve La lina Türkiye'nin iklimine etki edenler arasında yer alıyor.

Tek, ''El lino dönemlerinde çoğunlukla kurak bir dönem yaşıyoruz La lina dönemlerinde de yağışlarımız genellikle ortalamaların üzerine çıkıyor. Ocak ayına kadar El nino'dan etkilendik. Şimdi de La Lina dönemindeyiz. Ve tüm bunlara baktığımızda yağışlar, normal ve normal üzerinde seyredeceği görünüyor'' dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a göre de Ocak ayında alınan yağışlarla birlikte yurt genelinde kuraklık tehlikesi geçti demek yanlış. Sağlam bir değerlendirmenin yapılması için yıl geneline bakılması gerektiğini söyleyen Tolunay, 2020 yılını örnek verdi.

Son 6 aydaki yağışlar yüzde 50 azalış gösterdi

Tolunay, ''2020 yılında kuraklığı çok konuştuk ama aynı yılın ilk 6 ayı oldukça yağışlıydı ve bu yağışlar mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlardı. Ancak son 6 ayına baktığımızda da bir azalma görüyoruz. Zaten bizim için kritik olan da son 6 aydı. Temmuz ve Aralık'taki yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 50 kadar azaldı'' dedi.

2020'nin son 6 ayında kurak ve aşırı sıcak geçen günlerin etkilerinden de bahseden Tolunay, ''Kuraklıkla beraber sıcaklıklar da çok yüksek seyrettiğinde hem yeterli suya ulaşamıyoruz hem de yüksek sıcaklıklarda depolarda, göllerde biriken sular buharlaşıyor. Tüm bunlar birleşince de çok fazla su kaybı yaşanıyor ve biz de tam da bu durumu yaşadık'' açıklamasını yaptı.