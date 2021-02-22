İstanbul barajlarında su seviyesi yükseliyor! 7 baraj yüzde 50'yi geçti
İSTANBUL'da kar ve yağmur yağışları barajları olumlu yönde etkiledi. 7 barajda su miktarı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Barajlarda 445 milyon metre küp su bulunurken bu aynı zamanda hiç yağmur yağmaması durumunda 160 gün yetecek su anlamına geliyor. İşte barajlardaki son durum:
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.
En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.
Geçmiş yıllara göre düşük kaldı: Ancak yine de İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.
Terkos'ta çamura saplanan sandallar yeniden yüzmeye başladı
Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölge havadan görüntülendi.