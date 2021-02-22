İstanbul barajlarında su seviyesi yükseliyor! 7 baraj yüzde 50'yi geçti

Geçmiş yıllara göre düşük kaldı: Ancak yine de İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.