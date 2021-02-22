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Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli aranıyor

EDİRNE merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

11 ilde operasyon 
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da başlatılan operasyon sürüyor.

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