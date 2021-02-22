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Süleyman Soylu'dan 'Özlem Zengin' tepkisi: Ahlaksızlıktır, gereği yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sosyal medyada iğrenç sözlerle hedef alınmasına bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Zengin'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Soylu "Yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

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Hukukçu ve avukat Mert Yaşar, FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef aldı ve iğrenç paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından savcılık harekete geçti ve Yaşar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılanın insanlık dışı olduğunu, gereğinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin" dedi.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı, AK Partili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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