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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un tedavisi bir hafta daha sürecek. Milli futbolcu, siyah beyazlıların Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un tedavisine 1 hafta daha devam edilmesine karar verildi. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un tedavileri tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu da mücadelede görev yapabilecek.

Sakatlıkları süren Ghezzal ve Montero da bu hafta yok. İki oyuncun bir sonraki hafta Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır olmaları planlanıyor.

Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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