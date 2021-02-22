Ali Babacan: Hesap vermesi gerekenler güle eğlene kongre yapıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gara operasyonuna ilişkin sert eleştiriler yöneltti. "Aldığınız kararların faturasını başkasına kesemezsiniz." diyen Babacan, "Hesap vermesi gerekenler kendi partisinin güle eğlene kongresini yaptıkları salondan telefonla arıyorlar." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İzmir'de partisinin Altınordu ilçe kongresinde gündeme ilişkin (özellikle Gara operasyonu) dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "16 vatandaşımız canıyla bir bedel ödedi. Düğün evinden cenaze evine telefon açıp şov yapıyorlar. Faturayı başkasına kesemezsiniz" diyen Babacan, "Sorumluluğu üstlenip hesap vereceğiniz yerde kalkıp bir de muhalefetten hesap soruyorsunuz. Siz siyasete ayar vermeye çalışacağınıza önce şu sorulara cevap verin. Terör örgütünün elinde başka vatandaşlarımız var mı? Varsa, kurtarılmaları için ne yapacaksınız?" diye konuştu.

"Bir müjde beklentisi oluşturdu"

Tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. İki hafta önce o haftanın başında Cumhurbaşkanı “Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum, sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim” diye bir açıklama yaptı, bir müjde beklentisi oluşturdu. Çarşamba sabahı oldu, müjde yok. Öğlen oldu, müjde yok, akşam oldu bir haber yok.

"16 vatandaşımız canıyla bedel ödedi"

Cumhurbaşkanı her fırsatta konuşuyor ama bahsettiği müjde bir türlü açıklanmıyor. Ekranlar suspus, medya suspus. Sonunda maalesef müjde değil çok acı bir haber aldık. PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp, 2015'ten beri alıkonulan vatandaşlarımızın, o operasyonda görev almış olan askerlerimizle beraber şehit olduğunu öğrendik.

"Böyle bir kurtarma operasyonu olmaz"

Savunma ve güvenlik uzmanlarına sorduk, bu nasıl olur, bir kurtarma operasyonu böyle mi yapılır diye? “Böyle bir kurtarma operasyonu olmaz” diyor bu işin uzmanları. “Bu iş gayet sessiz, itinalı bir şekilde yürütülür ve aniden girilir çıkılır” diyorlar.

'Böyle davul zurna çalarak, erkenden yapılan müjde duyurularıyla kurtarma operasyonu olmaz' diyorlar bu işi bilenler.

Ortada bir başarısızlık olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabının birilerinin vermesi lazım.

"Cenaze evine telefon açıp şov yapıyorlar"

Bakıyoruz hesap vermesi gerekenler kendi partisinin güle eğlene kongresini yaptıkları salondan telefonla arıyorlar. Utanmak, sıkılmak yok.

Kongre ortamı eğlenceli, lebaleb dolu koronavirüse rağmen. Oradan herkesin duyacağı şekilde şehit annesine telefon ediliyor mikrofonlarla ve hoparlörle bağlanılmaya çalışılıyor.

Düğün evinden cenaze evine telefon açıp adeta şov yapmaktan çekinmiyorlar. Bunların artık bu toplumun gerçeklerinden, bu ülkenin vatandaşlarının hissiyatından ne kadar kopmuş olduklarının belki de en önemli göstergelerinden bir tanesini daha yeni yaşadık. Bu ülkenin kıymetli gençlerinin birilerinin siyasi rantı için feda edilmesini reddediyoruz.

"Faturayı başkasına kesemezsiniz"

Ben buradan Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu operasyon başarılı olsaydı, müjde haberiyle Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecekti. Sanki vatandaşlarımız BEŞ seneden fazla bir süredir terör örgütü tarafından alıkonulmamış gibi bunu başarı olacak sunacaktı. “Ben başardım, ben yaptım” diyecekti. Ama öyle olmadı yapılan hatalar neticesinde 16 vatandaşımızı kaybettik ve bu başarısızlıktan dolayı sorumluluğu üstlenen kimse yok ortada. Sayın Erdoğan aldığınız kararların faturasını başkasına kesemezsiniz. Nerede bir hata yaptım diye düşünün.

"Siyasete ayar vermeye çalışacağınıza…"

"Gençlerimizin ailelerine sağ salim kavuşması için üstüme düşeni yaptım" diyebiliyorsunuz. Sorumluluğu üstlenip hesap vereceğiniz yerde kalkıp bir de muhalefetten hesap soruyorsunuz. Siz siyasete ayar vermeye çalışacağınıza önce şu sorulara cevap verin.

Terör örgütünün elinde başka vatandaşlarımız var mı? Varsa, kurtarılmaları için ne yapacaksınız?

Bu vatandaşlarımızın önümüzdeki ramazanı, bayramı aileleriyle, arkadaşlarıyla beraber geçirmeleri için sevdikleriyle kucaklaşmaları için terör örgütünün elinden kurtulmaları için ne yapacaksınız? Eğer terör örgütünün elinde hâlâ kaçırılmış ve zorla tutulan vatandaşımız yoksa o zaman buyurun deyin ki başka bir vatandaşımız yok. Eğer yoksa çıkın bunu açıklayın eğer varsa biraz önce sorduğum sorulara cevap verin.