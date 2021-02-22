BIST 1.554
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 407,87
HABER /  GÜNCEL

Emekli Tümamiral Yaycı FETÖ'nün iç yüzünü anlattı FETÖ'cü hesaplar saldırıya geçti

FETÖMETRE'nin mucidi olarak bilinen emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, örgütün iç yüzünü konuk olduu Cüneyt Özdemir'in programında anlattı. Haliyle FETÖ'cü hesaplar karşı saldırıya geçti.

Abone ol

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayın konuğu oldu.

'FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında "Ben bu örgütü sadece silahlı terör örgütü olarak değil, aynı zamanda casusluk örgütü olarak da tanımlıyorum" diyen Yaycı, örgütle ilgili casusluk uyarısı yapınca FETÖ'cü hesaplar anında kafayı kaldırdı. Söz konusu hesaplar ağız birliği yapmışcasına Yaycı'yı hedef aldı...

Bir sosyal medya hesabından ise Cihat Yaycı'ya yönelik "Gülen (Fethullah) 30 saniyelik video çekip 'Cihat Yaycı bana tabi idi. Ona Rıfkı kod adını vermiştim' dese o şişko balon pat diye söner" şeklinde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.

Yurt dışındaki sosyal medya hesaplarından emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef alan FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından şu paylaşımlar yapıldı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak? WhatsApp açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu belli oldu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ali Babacan: Hesap vermesi gerekenler güle eğlene kongre yapıyor
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü’nün Kudüs’teki evini yıktı
Aksaray Valisi 'turuncu listedeyiz' deyip kötü haberi verdi: Mümkün olmayacak
Süleyman Soylu'dan 'Özlem Zengin' tepkisi: Ahlaksızlıktır, gereği yapılıyor
Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli aranıyor
Dirayet Dilan Taşdemir kimdir aslen nereli? Dirayet Dilan Taşdemir biyografisi
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Mardin'de bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu
Yorumlar 4 yorum