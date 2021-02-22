Emekli Tümamiral Yaycı FETÖ'nün iç yüzünü anlattı FETÖ'cü hesaplar saldırıya geçti

FETÖMETRE'nin mucidi olarak bilinen emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, örgütün iç yüzünü konuk olduu Cüneyt Özdemir'in programında anlattı. Haliyle FETÖ'cü hesaplar karşı saldırıya geçti.

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Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayın konuğu oldu.

'FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında "Ben bu örgütü sadece silahlı terör örgütü olarak değil, aynı zamanda casusluk örgütü olarak da tanımlıyorum" diyen Yaycı, örgütle ilgili casusluk uyarısı yapınca FETÖ'cü hesaplar anında kafayı kaldırdı. Söz konusu hesaplar ağız birliği yapmışcasına Yaycı'yı hedef aldı...

Bir sosyal medya hesabından ise Cihat Yaycı'ya yönelik "Gülen (Fethullah) 30 saniyelik video çekip 'Cihat Yaycı bana tabi idi. Ona Rıfkı kod adını vermiştim' dese o şişko balon pat diye söner" şeklinde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.

Yurt dışındaki sosyal medya hesaplarından emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef alan FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından şu paylaşımlar yapıldı: