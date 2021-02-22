Erkan Zengin sadece üç maça çıktığı Tuzlaspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Zengin, İstanbul ekibinde üç maça çıktıktan sonra ayrılık kararı aldı.Abone ol
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da beklenmendik bir ayrılık yaşandı. Erkan Zengin'le yol ayrımına gidildi.
Adana Demirspor'la sözleşmesini feshettikten sonra Tuzlaspor'la anlaşan Erkan Zengin İstanbul temsilcisinden ayrılma kararı aldı. Yönetim, Erkan Zengin'in bu kararını kabul etti.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenmiş, Erkan Zengin ilk yarının bitimiyle birlikte oyundan çıkmıştı.
Tuzlaspor'da 3 maça çıkan Erkan Zengin, gol veya asist katkısı veremedi.