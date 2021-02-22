Adana'da polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası! "Onu çok seviyordum"

ADANA'da polis eşini tabancayla vurarak öldüren eşi Fadime Doğan'ın cezası belli oldu. Doğan savunmasında eşini çok sevdiğini ve öldürme kastı olmadığını açıkladı.

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Adana'da polis memuru eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadına, 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fadime Doğan, bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Son savunmasını yapan Doğan, mahkemede olayın tamamen kaza olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

"Ben onu çok seviyordum"

Eşiyle aralarında herhangi bir problemleri bulunmadığını belirten Doğan, "Silahın içinde mermi olduğunu düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşimle aramda herhangi bir husumet yoktu. Ben onu çok seviyordum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu olmamıştır da. Dediğim gibi olay tamamen kazadan ibarettir. Böyle bir hadiseye sebebiyet verdiğim için zaten en büyük acıyı yaşamaktayım." diye konuştu.

20 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, önce sanık Doğan'ı "eşe karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırdı. Daha sonra sanığın bu cezası, haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiği ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.