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AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar'a disiplin soruşturması

Adalet Bakanlığı, AK Partili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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AK Partili Özlem Zengin'e yönelik skandal paylaşıma tepki yağarken Adalet Bakanlığı'ndan da flaş bir hamle geldi.

 Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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