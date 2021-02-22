Ürdün Prensesi Firyal'in mücevherleri çalındı! Hırsızlar temizlikçi ve yeğen çıktı

Ürdün Prensesi Firyal'in 10 milyon TL değerindeki mücevherleri, temizlikçisi ve iş birlikçisi yeğeni tarafından çalındı.

Abone ol

Ürdün Prensesi Firyal’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde temizlik işlerinden sorumlu olan Virgilina Taba, değeri 1 milyon sterlini (10 milyon TL) bulan çok sayıda mücevheri çaldı. Taba’nın çaldığı mücevherler arasında dünyada yalnızca altı tane bulunan elmas bir yüzük, bileklikler, saatler ve küpelerin yer aydığı öğrenildi.

Mücevherleri alan Taba’nın yeğeni Henao Taba, müzayede evlerinde satmak için harekete geçti.

Alıcı şüphelenince...

Mücevherleri çeşitli alıcılara satmayı başaran Taba, nadir bulunan yüzüğü satmaya çalışırken yakayı ele verdi. Potansiyel alıcı, Taba’dan şüphelenerek polise haber verdi. Polis, yaptığı soruşturma sonucunda hırsızlıktan sorumlu Virgilina ve Henao Taba’yı tutukladı.

"Prenses yıkıldı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Prenses Firyal’a yakın bir kaynak, Prenses’in olay karşısında yıkıldığını söylerken, “Söz konusu mücevherler oldukça kıymetli ve manevi değeri bulunuyor. Yerini hiçbir şey tutamaz. Polis birçoğunun yerini tespit etti ancak onları geri almak tam bir kabus.” dedi.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kardeşi Prens Muhammed bin Talal ile 1964-1978 yılları arasında evli olan Prenses Firyal’ın, Prens Tala ve Prens Ghazi adında iki oğlu bulunuyor.