Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çiftiyle oğlunu öldüren eski ortak PKK sempatizanı çıktı

Eskişehir’de telefon tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk geçen pazartesi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan incelemelere göre baba Tokkal’ın vücudunda 7, anne ve çocuğun vücudunda 3’er bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayetle ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, katil zanlısının, cesetler bulunduğu gün olay yerinde gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) olduğu tespit edildi.