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Yeni Akit yazarı Yaşar Baş'tan tartışılacak öneri: Makul izahı olmayan valiler görevden alınsın

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, illerdeki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin tartışma yaratacak önerilerde bulundu. Baş, "Vaka sayısı yüksek illerin valilerinden açıklama istensin, makul izahı olmayanlar görevden alınsın." çağrısı yaptı.

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Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, 'İl bazlı vaka sayısı açıklandığına göre şimdi hesap sorma zamanı' başlıklı yazısında, koronavirüs vakalarının artmasına 'seyirci' kalan mülki amirler başta olmak üzere hıfzıssıhha kurullarında görev yapanlardan hesap sormak gerektiğini söyledi.

Yazısında “Corona vakalarının nüfusa oranı en düşük olan yerin yirmi dokuz katından daha fazla artmasına seyirci kalan mülki amirler başta olmak üzere hıfzıssıhha kurullarında görev yapanlardan hesap sormak gerekir” görüşünü dile getirdi.

"Hiç vakit kaybetmeden görevden alınsın ki..."

"Vaka sayısı en yüksek olan illerin valilerinden, bu vaka sayıları ile ilgili açıklama istensin ve vaka sayılarını düşürmek için ilave hangi tedbirleri aldıkları sorulsun." diyen Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, "Makul bir izahı olmayanlar da hiç vakit kaybetmeden görevden alınsın ki, bu işin şaka olmadığını herkes öğrensin" ifadelerini kullandı.

Sorular yöneltti

Sağlık Bakanlığı tarafından il il koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının doğru bir adım olduğunu vurgulayan Baş, "Bu oranları eğlenmek için yayınlanmıyor. Corona mücadelesi mülki amirlerin başkanlık ettiği hıfzıssıhha kurulları tarafından yönetilmiyor mu? İllerde salgın yönetimi için ihtiyaç duyulan tedbirleri belirlemek ve almak bu kurulların görevi değil mi? Bu kurulların çalışmalarını mülki amirler koordine etmiyor mu?" sorularını yöneltti.

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