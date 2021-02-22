BIST 1.551
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 409,98
HABER /  DÜNYA

İngiltere’de koronavirüs anketi sonuçları Başbakan Johnson’ı üzdü

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes adlı anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini diyenlerin oranı yüzde 24'te kaldı.

Abone ol

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda olan ve şimdiye kadar 120 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Savanta ComRes'te yapılan ankette, Kovid-19 salgınında halkın Başbakan Boris Johnson’a güvenmediği ortaya çıktı.

Ankete katılanların sadece yüzde 24’ününün Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'yi üçüncü koronavirüs (Covid-19) karantinasından güvenle çıkarabileceğini düşündüğü ifade edildi. Yüzde 24’lük oranın yüzde 16’sının Johnson’a oldukça güvendiği, yüzde 8’inin ise tamamen güvendiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 17’si Başbakan Johnson’a ‘pek güvenmiyorum’ cevabını verirken; yüzde 14 ise ‘hiç güvenmiyorum’ yanıtını verdi. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 31’i ‘güvensizlik hissettiğini’ ifade ederken; yüzde 37’si ‘tepkisiz’ oldukları, yüzde 8’in ise fikir belirtmediği açıklandı.

Öte yandan, İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, koronavirüs (Kovid-19) yasaklarının gevşetilmesi kapsamında okulların 8 Mart'ta açılacağını, 29 Mart itibarıyla iki aile ya da altı kişilik grupların dışarıda buluşabileceğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nizamülmülk ne demek anlamı ne Nizamülmülk nasıl öldü tarihteri yeri
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Yeni Akit yazarı Yaşar Baş'tan tartışılacak öneri: Makul izahı olmayan valiler görevden alınsın
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ürdün Prensesi Firyal'in mücevherleri çalındı! Hırsızlar temizlikçi ve yeğen çıktı
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir tarihteki yeri
Adana'da polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası! "Onu çok seviyordum"
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Almanları şaşırttı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'dan çarpıcı sözler: Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var
Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
Yorumlar