AK Partili Özlem Zengin'den 'saldırı' açıklaması: 2 aydır sürüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den kendisi hakkında yapılan skandal paylaşıma yönelik yeni açıklama geldi. Sitematik saldırıya uğradığını söyleyen Zengin bunun iki aydır sürdüğünü belirtti. Öte yandan sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi. AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." dedi.

"Bugün bir tarafıyla çok üzgünüm, bir tarafıyla da insanlarımızın hassasiyetini görünce duygulanıyorum." diyen Zengin, Yozgat'tan bir şehit ailesinin kendisini telefonla aradığını, "Hiç üzülmeyin. Sonuna kadar sizin yanınızdayız." dediğini söyledi. Zengin, "Uzaklarda bizi anlayan insanların olduğunu bilmek o kadar önemli bir şey ki." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, canhıraş bir çalışma yürüttüklerini belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Genel Kurulda bunu yaparken bizim ajandamız her şeyiyle devlete, millete faydalı olacak bir iş yapmak. Ama bir grup milletvekili bilerek ve isteyerek, terör örgütlerinin ajandasını Meclise getiriyorlar. Ben onlara diyorum ki 'Meclisi terörize ediyorlar.' Nihayetinde de onların planları, kurguları Genel Kurulda haddinden fazla işitiliyor, duyuluyor ve bizler, özellikle son dönemde de ben, AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor."

"Utanç verici"

Zengin, dün akşam sosyal medyada hakkındaki hakaret içerikli paylaşımın, bu durumun tepe noktası olduğunu vurgulayarak, "Bunu yapan kişinin bir avukat olması özellikle utanç vericidir. Bu manada İstanbul 1 Nolu Baro'ya çağrıda bulunmak istiyorum, kendisiyle ilgili muhakkak bir şey yapmalılar. Ben şikayetçi oldum ama benden evvel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçti ve soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığımız da konuyu çok yakinen takip ediyor." dedi.

Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi gerektiğinin altını çizen Zengin, şöyle devam etti:

"Tuhaf ama Türkiye'de böyle olaylar karşısında kadınlar daha zor birleşiyorlar. Gönül ister ki hangi siyasi partiden olursa olsun, bütün kadınlar bu mevzu karşısında birleşsinler. Ama Türkiye'de özellikle, kadın hareketi konusunda öncü olduğunu iddia edenler ki ben bunu reddediyorum; özellikle onların bu kadar bölücü, kadınlar üzerinden siyaset yapan tarzlarını Türkiye için çok verimsiz buluyorum."

"Benim için çok önemliydi"

Muazzam bir destek geldiğini de dile getiren Zengin, kendisini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın aradığını vurgulayarak, "Bir kadın olarak kendisinin bu konuya olan desteği, benim için çok önemliydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çok sayıda partilinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendisini aradığını söyleyen Zengin, "TBMM Başkanımız çok iyi bir açıklama yaptı. Meclisin işleyişine dair de neler gördüğünü birebir muhatap olduğu için kendisi de ifade etti. İsmini saydığım, sayamadığım bütün milletvekili arkadaşlarım, farklı partilerden arkadaşlarımız da aradılar. Böyle baktığımız zaman bir taraftan hüzünlüyüm, diğer taraftan neyi anlatmaya çalıştığımın anlaşılmış olmasından da memnunum." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli"

Muhalefet partilerinden kendisini arayanların olup olmadığına ilişkin Zengin, şunları kaydetti:

"Ben paylaşım görmedim. Daha önce benzer olaylarda, ismini vermeyelim ama neleri kastettiğimizi kamuoyu biliyor. Siyasi fikirlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, özellikle kadınlara yönelik böylesine iğrenç, çirkin saldırılar karşısında ben de partideki pek çok kadın arkadaşım da biz 'Durun.' dedik. Biz kavgamızı kelimelerle yaparız. Böyle iğrenç şeyler söyleyerek, aşağılayarak, değersizleştirerek, asla buna müsaade edemeyiz. Bu manada şu ana kadar Meclis'te bulunan diğer siyasi partilerden bizzat arayanlar olmadı ama farklı siyasi partilerden benim kendi arkadaşlarım, dostlarım aradılar, destek verdiler, tweetlerini gördüm. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."