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Bu paradan sadece 6 tane var! Ardahan'da dudak uçuklatan fiyata satıyor

ARDAHAN'da yaşayan 63 yaşındaki emekli Mehmet Çimli hatalı basım parayı 50 bin liraya satışa çıkardı

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Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL´nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü. Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi.

Paranın sahte olmadığını belirten Çimli: “Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Koleksiyoncu olmadığım için iyi bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam Türkiye´de bundan sadece 6 adet olduğunu öğrendim. 50 TL´ye 50 bin TL teklif verilmesi halinde bu parayı satmayı düşünüyorum” dedi.

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