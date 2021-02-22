Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki teme atma ve açılış töreninde uyardı: Çok geç olmadan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan vatandaşları kentsel dönüşüm sürecine katılmaya çağırarak, "Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan, acılardan daha değerli olamaz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

5 bin konut depremden 10 ay sonra teslim edilecek

"5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz.

İzmir'deki depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz.

Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden ev sahibi olmak isteyenlere de aynı konutları yapıp teslim edeceğiz.

Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız.

İzmir'e 2 millet bahçesi

Çiğli ve Bergama'da harekete geçireceğimiz millet bahçelerimiz, Allah göstermesin muhtemel deprem anında toplanma alanı olarak kullanılabilecek.

İzmir'e 4 yeni üniversite kazandırdık. 69 spor tesisi inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu da bunlar arasındadır. Eski rakamla 7 katrilyon şimdi ise 7 milyar lirayı aşan yardım yaptık. Sağlıkta toplam 120 sağlık tesisi inşa ettik. Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor.

"1.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı"

Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik.

81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız.

Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.

"Evleri yenileyelim" çağrısı

Buradan imkanı olan vatandaşlarıma afet riski olan binaları, hızla güçlendirmeleri ya da yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmeden değil, yenilemeden yanayım.

Çok geç olmadan her vatandaşımızın kurumlarla işbirliği içinde bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan, acılardan daha değerli olamaz.