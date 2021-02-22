Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gollü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Erdoğan, Twitter hesabından "Durmak yok, gollere devam..." notuyla futbol oynadığı fotoğrafı paylaştı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atıığı golü de sosyal medya hesabından paylaştı.
"Durmak yok gollere devam"
Yaptığı paylaşımda Erdoğan, Türk bayrağı emojisi ile "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.