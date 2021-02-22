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Hamaney: İhtiyaç olursa uranyumu zenginleştiririz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin nükleer silah üretmek gibi bir girişiminin olmadığını belirterek, "Bizim İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer yok." dedi.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Uzmanlar Meclisi temsilcileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hamaney, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin İran hakkındaki son açıklamalarını insafsız ve dayatma olarak değerlendirdi. İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda konuşan Hamaney, ihtiyaç duyulması halinde uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirebileceklerini söyledi.

"İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer olmadığı için üretmiyoruz"
Hamaney, İran’ın nükleer silah üretmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, “İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah üretmek isteseydi buna kimse engel olamazdı. Bizim İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer olmadığı için nükleer silah üretmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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