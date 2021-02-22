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Iğdır'da PKK operasyonuna 8 tutuklama

Iğdır'da 15 Şubat'ta farklı adreslere düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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IĞDIR'da PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 Şubat tarihinde kentin farklı noktalarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Şüpheliler, Iğdır ve köylerinde 15 Şubat tarihinde jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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