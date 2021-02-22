Filistin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İsrail'e bağımlılığımızı azaltacak

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına desteğinin Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

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Batı Şeria'daki Cenin kent merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bin 100 dönüm arazi üzerine Türkiye, ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) sağladığı finans desteğiyle inşa edilecek Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) içinde gıda ve tekstil fabrikaları yer alacak; ayrıca burada araba montajı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat'ta yayımladığı kararnameyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de OSB kurmasına izin vermişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin kentinde OSB kurabilecek ve bu çerçevede Cenin'deki OSB'nin işletmesinde TOBB BİS önemli bir rol oynayacak.

İsrail'den ithal edilen ürünlere alternatif olacak

Filistin'in stratejik vizyonunun İsrail ekonomisinden kademeli olarak ayrılmasına dayandığına dikkati çeken Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, "Cenin'deki OSB'de kurulacak sanayi tesislerinde üretilecek ürünler İsrail'den ithal edilen ürünlere bir alternatif olacak. İşte bu bağlamda Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi Bölgesi'ne desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak" diye konuştu.

Türkiye, Filistin'in ikinci en büyük ticaret ortağı Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre; Türkiye 700 milyon dolara yakın ticaret hacmi ile Filistin'in İsrail'den sonra en büyük ikinci ticaret ortağı.

Bakan Useyli, "İsrail, Filistin'in Türkiye'den ithal ettiği bazı ürünleri kendi iç piyasasına ithal edilmiş olarak sınıflandırıyor. Dolayısıyla bu ithal kalemleri Türkiye ile Filistin arasındaki ticarete dahil edilmiyor. Halbuki Türkiye ile aramızdaki gerçek ticaret hacmi 1 milyar dolar" açıklamasını yaptı.

Useyli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin organize sanayi bölgelerini destekleme kararı, Türk halkının Filistin'e yönelik sevgisini ortaya koyuyor ve Filistin halkı da Türkiye'yi seviyor. Bu nedenle Türkiye, Filistin'i destekliyor. Yatırımlar, 5 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye de dolaylı iş imkanı sağlayacak."

OSB'nin 2022'nin yaz aylarında faaliyete geçmesini beklediklerini aktaran Useyli, bakanlıklarına OSB'de birçok fabrika kurma başvurusu yapıldığını vurguladı. Useyli, OSB'de yaklaşık 130 fabrika kurulacağını tahmin ettiğini belirterek Türk iş adamlarına da burada yatırım yapma çağrısı yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın Beytullahim ve Eriha kentlerinde birer olmak üzere Filistin'de 3 OSB bulunduğunu aktaran Useyli, Filistin endüstrisinde büyük oranda modern teknolojinin kullanıldığını ve uluslararası kalite standardında olduğunu kaydetti.

Useyli, Cenin OSB'nin iki aşamada tamamlanacağına ve bu yılın ortalarında faaliyete başlamasının hedeflendiğine işaret ederek Almanya'nın AB desteği çerçevesinde yaklaşık 28,8 milyon dolarlık, Türkiye'nin de yaklaşık 10 milyon dolarlık desteğinin olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye Filistin hurması ihracatı konusuna da değinen Useyli, Türkiye'nin gümrük vergisini kaldırmasıyla mevcut yıllık hurma ihracatının bin tondan 3 bin tona yükseleceğini dile getirdi. Useyli, "Filistin'de en iyi hurma türü olan El-Mechul hurması üretiliyor. Türkiye'nin (gümrük vergisini kaldırma) kararı, iki ülke arasındaki ticareti artırmamıza yardımcı olacak ve yakın gelecekte miktarın artırmasını umuyoruz" dedi.