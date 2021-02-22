BIST 1.551
DOLAR 7,02
EURO 8,55
ALTIN 408,64
HABER /  EKONOMİ

Bakan Varank açıkladı: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı

Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki büyümesinin sürdüğünü belirtti.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ocak ayı beyaz eşya üretimi ve ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, "2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor. Tebrikler" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğinin (TÜRKBESD) beyaz eşya sektörünün 2021 Ocak ayı üretim ve ihracat verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi. Buna göre; geçen yıl ocak ayında 6 ana üründe 1 milyon 964 bin üretim yapılırken, geçen ay 2 milyon 713 bin üretim gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ayda 1 milyon 705 bin ürün, bu yıl ocak ayında da 2 milyon 2 bin ürün ihraç edildi.

Diğer infografikte ise soğutucular, yıkayıcılar, bulaşık makinesi ve fırın gibi ürünlerin üretim artışı ve ihracat artışı oranlarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Erdoğan: AB Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı
Filistin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İsrail'e bağımlılığımızı azaltacak
CHP'li Özgür Özel de 'kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyor' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki teme atma ve açılış töreninde uyardı: Çok geç olmadan...
Samsun'da emniyet teşkilatının acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yolda 20 bin lira buldu! Sahibi bakın ne kadar ödül verdi
Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
AK Partili Özlem Zengin'den 'saldırı' açıklaması: 2 aydır sürüyor
Yorumlar 1 yorum