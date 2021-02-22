Ankara'da bir kişi tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Hasan D. (32), sevgilisi olduğu öne sürülen Birgül Y.'yi (43) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hasan D. (32), konuşmak için Yanıklar Sokak üzerinde yürüyen Birgül Y.'nin (43) yanına geldi. İkisi de evli olan sevgililer, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Hasan D., belindeki tabancayı çıkararak Birgül Y.'ye 3 el ateş etti. Birgül Y., kanlar içinde yere yığılırken; Hasan D., olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan Hasan D. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Birgül Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.