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ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı'nda 158 kilo ağırlığındaki bir timsahın midesinden ayakkabı çıktı.

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ABD’nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkı’nda 158 kilo ağırlığındaki bir timsah, geçtiğimiz aralık ayında hayvanat bahçesine gelen bir turistin ayakkabısını yuttu. İki ayın ardından 'Anuket' adlı timsah ameliyata alındı. Zooloji parkı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ekip üyelerimiz Anuket'in ayakkabıyı yuttuğunu, tekrar çıkardığını ve biz onu geri alamadan tekrar yuttuğunu gözlemledik" dedi.

Birden fazla yöntem denendi

Yetkililer, yaklaşık 158 kilo ağırlığındaki ve 3.2 metre uzunluğundaki Anuket adlı timsahın midesindeki ayakkabının birden fazla yöntemin ardından başarıyla çıkarılabildiğini ifade etti. "Timsahlar, yiyecek olup olmadığını görmek için bir öğeyi ısırıp test ederek çevrelerini keşfederler ve yiyeceklerini bütün olarak yutarlar" diyen yetkililer, "Ayakkabıyı geri çıkaracağını umarak bekledik ve Anuket'i izledik" diye konuştu.

Anuket adlı timsahın parka geri götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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