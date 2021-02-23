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Ağrı'da 17 yaşındaki genç video çekmek istemişti! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'da 17 yaşındaki Muhammet Halim Taşdemir video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla can verdi.

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Olay, dün saat 22.30’da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı. Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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