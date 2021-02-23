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İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir binanın balkonu çöktü

Zeytinburnu'nda bir apartmanın balkonunda meydana gelen çökme sonucu park halindeki araç zarar gördü.

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi’nde 46. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci kat balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

Güvenlik önlemi alındı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

İtfaiye ekipleri balkonda asılı kalan bazı parçaları elektrikli kesiciyle keserek, parçaların koparak düşmesinin önüne geçti.

Park halindeki aracın üzerine düştü
Apartman dairesinde kimsenin oturmaması ve gece vaktinde dışarıda herhangi bir insanın bulunmaması olası faciayı önledi.

Kopan parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü
Balkonun çökmesiyle birlikte düşen parçalar, park halinde bulunan bir otomobilin camına ve kaputuna isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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