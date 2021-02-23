İstanbul'da polisten kaçan araç takla attı

Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı.

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İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışının Fatih istikameti yönünde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Yaya olarak da kaçmaya çalıştılar

Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasından kıskıvrak yakalandı.

Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.